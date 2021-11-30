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Kilisli belek güreşçileri madalyaları topladı

Kilisli Bilek güreşçileri, Romanya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 4 madalya ile dönerken Merve Yenidünya, dünya şampiyonu oldu.

Kilisli Bilek güreşçileri, Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 madalya ile dönerken Merve Yenidünya, dünya şampiyonu oldu.


Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kilisli Milli takım sporcuları, 4 madalya kazandı. Kilisli sporcu Merve Yenidünya +70 Kilo Genç bayanlarda sol kol dünya şampiyonu oldu. Nazmiye Korkmaz 50 Kilo Genç Bayanlarda sol kol dünya 4'üncüsü, Duhanur Şeker 60 Kilo Genç Bayanlarda sol kol dünya 2'incisi, Sudenaz Akar 65 kilo Genç Bayanlarda sağ kol dünya 4'üncüsü oldular.

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