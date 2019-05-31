Kilisli çiftçiye 2.9 milyonluk destek

9 Milyon TL hibe verileceğini söyledi.

İl Müdürü Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Destekleri bireysel sulama hibeleri ile ilgili tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini başvuruların 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle sona erdiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın bu yıl ‘Toprağı Suyla Buluşturuyoruz' sloganıyla modern basınçlı sulama sistemlerine sınırsız destek sözü vermesiyle İlimize toplam 257 başvuru yapıldı. Projelerin 238 tanesinin hibe programına alındığını ve hibe sözleşmesi imzalama aşamasına geçildi. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde 8 bin 293 da alanın daha suyla buluşacak. Çiftçilerimize toplamda 2.9 Milyon TL hibe verilecek. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.10 Haziran 2019 ile 19 Haziran 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze gelerek hibe sözleşmesi imzalaması gerekmektedir” diye konuştu.