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Kilisli fenomen Evrim teorisi ile böyle dalga geçti

Kilis’te, korona virüsüyle ilgili paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kıran Remzi Yırtıcı yeni paylaşımında evrim teorisi ile dalga geçerek, korona virüsü yayan Çinlileri Müslüman olmaya davet etti.

Kilis'te, korona virüsüyle ilgili paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kıran Remzi Yırtıcı yeni paylaşımında evrim teorisi ile dalga geçerek, korona virüsü yayan Çinlileri Müslüman olmaya davet etti.


Kilis Küçük Sanayi Sitesinde hurda araç parçası alıp satan Remzi Yırtıcı, Kilis şivesiyle özgü paylaşımlarıyla sanal alemde fenomen oldu. Kilisli fenomen son paylaşımında ise kendine has şivesi ile evrim teorosi ile dalga çekerek, virüse neden olan ve hızlı yayan Çinlilere tepki gösterdi. Fenomen Yırtıcı, Çinlilere ve ateistlere İslami kurallara riayet etmeye ve Müslüman olmaya da davet etti.


Kendi üslubuyla dünyada görülen virüsleri ve verilen mücadeleye de dikkat çeken Yırtıcı, şivesiyle güldürdü, söylemleri ile düşündürdü.

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