Kilisli Muallim Rıfat Bilge'yi anma programı gerçekleştirildi

7 Aralık Üniversitesine bağlı Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) Kilisli Muallim Rıfat Bilge'yi Anma Programı, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş'ın yönlendiriciliği ve Dr. Öğretim Üyesi Selvi Demir'in sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Selvi Demir, Kilisli Muallim Rıfat'ın önemli ilim adamları arasında yer almasını sağlayan, Türk dili, kültürü ve tarihinin nadir eserlerinden biri olan Divanu Lugati't-Türk'ün nasıl keşfedildiğini belirterek, bu konuda büyük bir rolü olan Ali Emiri Efendi ile ilgili bir anekdot da paylaştı. Demir, Ardından bir kültür hazinesi olarak nitelendirilen Divanu Lugati't-Türk'ün içeriğine ve yayımına dair bilgiler verdi.

Demir, çok kıymetli eserlerin tanzimi, tahsisi ve neşri sorumluluğunu alan Kilisli Muallim Rıfat Bilge'nin hayatına, almış olduğu eğitime, muallimliğine ve ilim dünyasına kazandırdığı çok sayıdaki eserlerine dair açıklamalarda bulundu.

Rıfat Bilge'nin niçin “Kilisli” ve “Muallim” unvanlarını kullandığına dair bilgiler paylaşan Demir, konuşmasını Kilisli Muallim Rıfat Bilge'nin Kilis için yazdığı şiirleriyle sonlandırdı.