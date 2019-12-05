Kilisli şairlerden şiir dinletileri

7 Aralık Üniversitesi ile Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği işbirliği ile 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi konferans Salonunda Kilisli şairlerden şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kilisli şairler en çok beğenilen 2 şiirini okuduğu etkinlikte şairler uzun süre alkışlandı. Şairler 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'e etkinliği düzenledikleri için teşekkür ettiler.