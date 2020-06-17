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Kilisli şehitlerin ismi yaşatılacak

Kilisli şehitlerin isimleri, park, mahalle, okul ve sokaklara verilmeye devam ediliyor.


Kilis İl Genel Meclisi tarafından geçen ay Yavuzlu köyü nüfusuna kayıtlı şehit Jandarma Çavuş Sadık Yeniekinci ismi sokağa verildi.


Kilis merkeze bağlı Yavuzlu Köyünde dünyaya gelen Mustafa Yeniekinci'nin Oğlu Yüksekova Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken, 30 Ağustos 2009 tarihinde Hakkari Şemdinli Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olmuştu.


Kilis Valilik Makamının, köy ihtiyar heyeti kararı ve İl Genel Meclisinin Kararı ile Yavuzlu Köyünde bir caddeye isminin yaşatılması için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadık Yeniekinci ismi Kilis İl Özel İdaresi tarafından cadde tabelası asıldı.

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