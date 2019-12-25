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Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, sportif organizasyonlarda elde ettikleri başarılarını Rektör Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la paylaştılar.


Öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın eşliğinde Rektör Karacoşkun'u ziyaret ettiler.


Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması'nda 7 Aralık Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Ertuğrul Nuri Cingisiz, 50 ve 100 metrede Türkiye 1'incisi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Cihan Özkaya, Büyükler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonasında BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Mehmet Türkkan, Türkiye 2'incisi BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Ahmet Pekgöz, Kuraş Güreşi'nde Türkiye 3'üncüsü Üniversitelerarası Hentbol Turnuvası'nda erkek hentbol takım 2'inci, kız hentbol takımı ise 3. oldu.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kazanılan bu başarıdan dolayı öğrencileri kutladı. Karacoşkun, Sportif başarıların artarak sürmesi için üniversite olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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