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Kilisli sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Kilisli sporcular Bursa’da yapılan müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldular.

Kilisli sporcular Bursa'da yapılan müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldular.


Bursa'da iki gündür devam eden Merhum Milli Çekiççi Nurullah İvak adına düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası tamamlandı. Aynı zamanda U18 Atmalar Ligi'nin finali niteliğindeki müsabakalarda 300'e yakın atlet yarıştı. Atletizm Antrenörleri Tülay Yavuz ve Sercan Yavuz ile çalışan sporcularımız iki gün süren yarışmaların ardından Medine Amoca Cirit Atma U16 Türkiye Şampiyonu, Özlem Tohumcu Gülle Atma U16 Türkiye şampiyonu, Feride Yeliz Hoşaf Disk Atma U20 Türkiye Üçüncüsü olarak müsabakaları tamamladı.


Atletizm branşı kapsamında yapılan tüm çalışmaların çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı özverili çalışmalarından dolayı başta Atletizm Antrenörleri Tülay Yavuz, Sercan Yavuz olmak üzere Türkiye Şampiyonu Sporcuları Medine Amoca, Özlem Tohumcu ile Feride Yeliz Hoşaf'ı tebrik etti.

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