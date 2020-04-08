İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilisliler 2 gündür sisle uyanıyor

Kilis’te 2 gündür sis etkili oluyor.

Kilis'te 2 gündür sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20-30 metreye düştü.


Kilis'te 2 gündür gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte yoğunlaşıyor. Yoğun sis nedeniyle kentteki görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düşerken adeta göz gözü görmüyor. Yoğun sis nedeniyle, sürücüler ise sis farlarını yakarak güçlükle ilerliyor. Sis, Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Elbeyli, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli ile Kilis-Polateli kara yollarında da etkili oluyor.


Dün öğleden sonra dağılan sisin bugün de öğle saatlerinde dağılmaya başlaması bekleniyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.