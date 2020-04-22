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Kilisliler korona virüs önlemlerine aldırış etmiyor

Kilis’te korona virüs önlemlerine aldırış etmeyen çok sayıda vatandaş caddelere akın etti.

Kilis'te korona virüs önlemlerine aldırış etmeyen çok sayıda vatandaş caddelere akın etti.


Kilis'te havanın ısınmasıyla birlikte sokağa çıkan vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan kentte 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ve maske takmayan çok sayıda vatandaş caddelere akın etti. Nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kimileri motosikletleriyle caddelerde gezerken, otomobil sürücülerinin ise çarşıda dolaşmaları dikkat çekti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan geçmeyen çok sayıda vatandaş, farklı güzergahları kullanıyor.

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