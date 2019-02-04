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Kilisliler motosikleti Kamyonet gibi kullanıyor

Kilis’te vatandaşlar, motosikletleri yük taşımacılığında da kullanması ilginç görüntüler oluştururken, tüm uyarılara rağmen motosikletler kamyonet gibi kullanılıyor.

Kilis'te vatandaşlar, motosikletleri yük taşımacılığında da kullanması ilginç görüntüler oluştururken, tüm uyarılara rağmen motosikletler kamyonet gibi kullanılıyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu kentte, tehlikeye rağmen motosikletler yük taşımacılığında kullanılıyor. İki kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafikte seyir eden vatandaşlar, yük taşımacılığında da motosikletleri kullanmaları ilginç görüntüler oluşturuyor. Yapılan tüm uyarılara ve kontrollere rağmen motosikletlerin nakliyatta kullanılması engellenemiyor.


Kimileri kepenk, kimileri sebze taşıyor


İlginç görüntülere neden olan motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da hemen arkasında bulunan çuval içerisinde soğan taşıdı. Bir başka sürücü motosikletin teknesine doldurduğu kuru yemişleri taşıdı. Kilis'te, vatandaşların böyle motosiklete binmeleri normal karşılanırken, il dışından gelenler gördükleri karşısında şaşırıyor.

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