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Kilisliler motosikletleri kamyonet gibi kullanıyor

Kilis’te yük taşıyan motosikletliler kent merkezinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'te yük taşıyan motosikletliler kent merkezinde ilginç görüntüler oluşturuyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte motosiklete binenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Kilis'teki motosiklet sürücüleri, tehlikeli görüntüler de sergiliyor. Bazıları tek kişilik motosiklete 4-5 kişi binerken, bazıları ise motosikletleri oldukça büyük ve ilginç yüklerin nakliyesinde kullanıyor. Tehlikeye rağmen kimi sürücüler motosiklette koli ile eşya, kimisi elektrik malzemesi, kimisi ise büyük kolilereri motosikletin yolcu koltuğuna bağlayarak taşıyor.


Kentte normal olarak karşılanan bu görüntülere ise en çok ilk kez Kilis'e gelen insanlar şaşırıyor.

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