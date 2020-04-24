İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilisliler Ramazan'ın birinci günü eve kapandı

Kilis’te Korona virüs nedeniyle Ramazan’ın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.

Kilis'te Korona virüs nedeniyle Ramazan'ın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, bir tarafı Suriye, bir tarafı Hatay ve Gaziantep gibi büyükşehir olması nedeniyle doğal karantina da bulunan kentte, Korona virüs çıktığı ilk günde itibaren ilk kez bu kadar sokağa çıkan sayısında düşüş yaşandı. Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlendi. Dükkanların açık olmasına rağmen, sokağa çıkanların sayısında düşüş yaşandığı kentte esnaf, sokağa çıkılmasının Ramazan nedeniyle olduğunu ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.