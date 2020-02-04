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Kilisliler şehit Özler'in cenazesine katılmak üzere Gaziantep'e gitti

Suriye’nin İdlip kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Kilisli Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesine katılmak üzere çok sayıda vatandaş Gaziantep’e gitti.

Suriye'nin İdlip kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Kilisli Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesine katılmak üzere çok sayıda vatandaş Gaziantep'e gitti.


Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in ailesinin isteği üzerine ikamet ettikleri Gaziantep'te toprağa verileceğinin açıklanması üzerine Kilis'te bulunan yakın akrabaları olmak üzere çok sayıda yakını ve Kilisli vatandaş cenaze törenine katılmak üzere Gaziantep'e gittiler.

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