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Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor

Kilisli vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, sokaklarda dolaşıyor.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Gaziantep ve Hatay Büyükşehirlere komşu olması bir tarafının da Suriye'ye açılması nedeniyle doğal karantinanın uygulandığı kentte vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, sokaklarda dolaşıyor. Kilis'te son günlerde korona virüslü hasta sayısında artış olmasına rağmen, vatandaşlar sosyal mesafeyi dahi korumayarak, caddelerde geziyor. Bir çoğu maske dahi takmayan vatandaşların, alınan tedbirleri hiçe sayıyor. Uygulama noktası oluşturarak, vatandaşların ateşini ölçen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen araç ve motosiklet yoğunluğu yaşanıyor.

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