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Kilislilerin iftarda mangal keyfi

Kilis’te vatandaşlar, özellikle hafta sonları iftarlarını mesire alanlarında mangalda et, tavuk, sakatat ile yöresel yemekleri yiyerek iftarlarını açıyor.

Kilis'te vatandaşlar, özellikle hafta sonları iftarlarını mesire alanlarında mangalda et, tavuk, sakatat ile yöresel yemekleri yiyerek iftarlarını açıyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre et çok et tüketilen illerin başında gelen Kilis'te, vatandaşlar açık alanlarda mesire yerlerinde iftar vaktinde mangal üzerinde pişirilen etleri yiyerek iftarlarını açıyor. Mesire alanlarında yüzlerce mangal yakılması nedeniyle her yeri duman kaplarken, özellikle hafta sonları mesire alanlarında oturacak yer kalmıyor. Kilisli vatandaşlar, havaların sıcak olduğunu bu nedenle açık alanlara çıktıklarını ifade ederek, “Mangal yakmak bir alışkanlık hale gelmiştir. Bu nedenle mesire alanlarında yoğunluk oluşuyor” diye konuştular,

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