Kilislilerin motosiklet aşkı yağmur dinlemiyor

En çok motosiklet kullanan illerden biri olan Kilis'te vatandaşlar yağmura rağmen motosikletten vazgeçmiyor.

Nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu kent olan Kilis'te, vatandaşlar yılın 12 ayında motosiklete biniyor. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmura rağmen Kilisli vatandaşlar, motosikletleriyle ev ile iş yerlerine gitmeleri dikkat çekti. Vatandaşlar, motosiklete mecburiyetten yağmurda bindiklerini ifade ederek, “Aracımız olmadığı için mecburen motosiklete biniyoruz. Yağmur falan önemli değil, motosiklete binmek alışkanlık hale geldi” diye konuştular.