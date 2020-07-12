Kilislilerin motosiklet sevdası korona dinlemiyor

Kilis'te korona virüse rağmen 3-4 kişinin bir motosiklete binerek sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kent trafiğinde yer alan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında motosiklete tek kişinin binmesine izin verilirken, tedbirlerin gevşetilmesinden sonra bir aile motosiklete binmeye devam ediyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluştururken, birçok sürücünün sosyal mesafeyi hiçe sayarak trafikte ilerlediği görüldü. Bazı sürücülerin maske takmamaları ise gözden kaçmadı.

Kilis'e il dışından gelenler ise, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.