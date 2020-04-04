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Kilislilerin yüzde 90'ı kendisini karantinaya aldı

Kilis’te, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı esnafların hafta sonu iş yerlerini açmama çağrısına 6 bin esnaftan 5 bin 500’ü iş yerine kapatarak destek verdi.

Kilis'te, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı esnafların hafta sonu iş yerlerini açmama çağrısına 6 bin esnaftan 5 bin 500'ü iş yerine kapatarak destek verdi.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler tarafından cumartesi ve Pazar günleri iş yerlerini açmaları çağrısına esnafın yüzde 95'i destek vererek iş yerlerini açmazken vatandaşların yüzde 90'ı evinde kalarak, sokağa çıkmadı. Kilis'in ticaret merkezi olan Cumhuriyet caddesi ve pasajların bulunduğu ana caddeler başta olmak üzere Kilis'te esnafın yüzde 95'i iş yerlerini açmayarak çağrılara destek verdi. İş yerlerinin açılmaması nedeniyle caddelerde her hangi bir yoğunluk yaşanmadığı öğrenildi. Kilisli esnaflar alınan karara uyduklarını, devletin aldığı bütün kararı desteklediklerini ifade ettiler.


KESOB Başkanı Şevket Memiler, iş yerlerini açmayan çağrısına 6 bin esnaftan 5 bin 500'ü iş yerine kapatarak destek verdiğini, tüm esnaflara teşekkür ettiğini söyledi.

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