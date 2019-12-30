Kilis'tde zeytin hasadı tamamlandı

Türkiye'de zeytin yetiştirilen önemli merkezler arasında yer alan Kilis'te zeytin hasadı sona erdi.

Kilis'te normal şartlarda Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadı, Aralık ayı son günlerinde tamamlandı. Ürünlerini toplamanın sevincini yaşayan çiftçiler, bu yıl bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle hasat döneminin 15 gün gecikmeli olarak kapandığını ifade etti

Üreticiler, zeytin rekoltesinin önceki yıllara göre düşüş olduğunu kaydetti.