İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'te 1 DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Kilis’te polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ mensubu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ mensubu bir şüpheli gözaltına alındı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu ve bir şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, mahkemeye sevk edilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.