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Kilis'te 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılıyorKilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade ederek, “10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyoruz.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılıyor


Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade ederek, “10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyoruz. 7 bin kişi gıda bankasına kayıtlı, 3 bin kişi ise kapan iş yerlerinde çalışan ihtiyaç sahipleri olmak üzere 10 bin kişiye gıda kolisi dağıtıyoruz. Yardımlar gıda bankası aracılığıyla dağıtılıyor. Vatandaşlarımızın evine kadar, gıda kolileri götürülüyor” dedi.

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