Kilis'te 10 Kasım mesajları

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yâd edilecektir. Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk, varlığını milletine adamış, bağımsızlık uğrunda tüm güçlüklere direnmiş, başarıları ile diğer milletlere örnek olmuş büyük bir liderdir.

Milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Eğitimden sağlığa, bilim ve teknolojiden ekonomiye, adaletten insan haklarına kadar hayatın her alanında gerçekleştirilen reformlarla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimize bugün her zamankinden daha yakın olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyük şahsiyetler yasları tutularak değil, eserleriyle birlikte anılacağına olan inancımla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın mesajında ise "Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve saygın bir lider yapan en kıymetli özelliği, milletine duyduğu sonsuz güveni ve inancıdır. Bu inançla bugün, büyük ve güçlü Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik iradesi daha çok güçlenen, her zamankinden daha fazla emniyetle ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Cumhuriyet'imizin kadim şehri Kilis'te, bu kutlu hedefe katkı vermeye inançla ve azimle her zaman devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız bu günde, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum” denildi.