Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk program Şehitlikteki şehit mezarları ziyaret edildi. Daha sonda Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Emniyet birimlerinin stantları Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile vatandaşlar tarafından gezildi.