Kilis'te 109 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Kilis'te 2 yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerine bağlı köylerde dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 109 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, Kilis Belediyesi de kent merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kilis'te karı taşıyamayan ağaç dalları ise kırıldı. Kilis Belediyesi ekipleri kent merkezindeki ana arterlerin tamamını açarken, yollardaki kar ve buzları temizliyor. Bazı motosiklet sürücülerinin karlı ve buzlu havaya aldırmadan trafikte seyir etmeleri dikkat çekti.

İHA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Kilis merkeze bağlı 42 köy ve mezraları, Polateli ilçesinde 16 köy ve mezraları, Musabeyli ilçesinde 46 köy ve mezraları, Elbeyli ilçesinde 5 köy ve mezralarında yolların kapalı olduğu öğrenildi. İl genelinde köyler ve mezralar dahil toplamda 201 yerleşim biriminin yolunun kapalı olduğu belirtildi.