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Kilis'te 11 bin 937 adet uyuşturucu hap yakalandı

Kilis’te, polis bir otomobilde yaptığı aramada 11 bin 937 adet sentetik tramadol hap ele geçirdi.

Kilis'te, polis bir otomobilde yaptığı aramada 11 bin 937 adet sentetik tramadol hap ele geçirdi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çevreyolu üzerinde yabancı uyruklu A.N. ile M.A.H'nin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 11 bin 937 adet sentetik tramadol hap ele geçirildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.N. tutuklanırken, M.A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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