İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 bin 850 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 bin 850 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö. ve H.K.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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