Kilis'te 16 hektara badem dikildi

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından Kilis'in Musabeyli İlçesi Zeytinbağı Köyünde gelir getirici tür ağaçlandırma projesi ile 2020 yılında 16 hektarlık alanda 23 Futbol Sahası tesis edilen Badem Ormanında 2022 yılı tamamlama dikimi çalışmaları tamamlandığını ifade ederek, “Bundan sonrada gelir getirici tür ağaçlandırma projelerimiz devam edecektir” dedi.