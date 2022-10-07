Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 2'si Kilis, 1'i Adana'da olmak üzere toplam 3 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına 2 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi tutuklanırken, 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçuna yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon neticesinde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.