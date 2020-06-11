Kilis'te 2 köy karantinada

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 249 kişinin yaşadığı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, korona virüs vakası tespit edilmesi nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde son iki gün içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı. Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Koçcağız ve Kozlubağ köyleri 24 Haziran 2020 tarihi saat 22.00'a kadar 14 gün süreyle karantinaya alındı. Özel kıyafetli jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatarak tedbir aldı. Kaymakamlık, köylerdeki vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağını bildirdi.

Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi.