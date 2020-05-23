İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te 20 yıl sonra sokağa çıkma kısıtlaması

2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis’te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

2000 yılında nüfus sayılı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 20 yıl aradan sonra yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıklamıştı. Kilis'te en son 2000 yılındaki nüfus sayımı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 20 yıl sonra ilk kez kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar, kısıtlamaya uyarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uygulama yapıyor. Marken, fırın, tatlıcılar açık olmasına rağmen kentte sessizlik hakim oluyor. Polis ekipleri, sokağa çıkanları durdurarak, izin belgelerini kontrol ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.