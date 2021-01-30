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Kilis'te 2021 projeleri masaya yatırıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan vatandaşlara, sağlık, spor, altyapı, eğitim, güvenlik gibi her alanda hizmet ettiklerini söyledi.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile ile birlikte bir toplantı yaptı. Başkan Ramazan vatandaşlara, sağlık, spor, altyapı, eğitim, güvenlik gibi her alanda hizmet etiklerini belediyeciliğe yeni bir soluk kazandırmaya devam ettiklerini ifade ederek, “ Kilis'imizde 2021 yılı içerisinde inşaatına başlanması planlanan toplam 16 adet yeni okul yerinin tespiti, arsa tahsisleri ve imar sorununun çözümü ile ilgili toplantı gerçekleştirdik. Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile beraber değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık” dedi.

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