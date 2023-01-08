Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen keşif ve devriye faaliyetlerinde 9 ayrı olayda, ülkeye yasak yollarla girdiği tespit edilen toplam 230 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 araç ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen toplam 11 organizatör şahıs yakalandı. Araçlara ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konulurken şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli tahkikata başlatıldı. Yakalanan 230 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.