Kilis'te 379 sandıkta 87 bin 320 seçmen oy kullanacak

İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı, Kilis'te, Kilis'te 379 sandıkta 87 bin 320 seçmen oy kullanacağını söyledi.

Seçim Kurulu Müdürü Tarakçı,Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlanan seçim takvimi ve genelgeler uyarınca seçim çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "31 Ocak itibariyle Sandık atamaları yapılmış seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları belirlenmiş ve ilçelerimizin seçmen ve sandık sayıları da tespit edilmiştir. İkinci bir askı dönemi olmayacak olup, seçmenler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.ysk.gov.tr) nerede oy kullanacaklarını öğrenebileceği gibi ayrıca hazırlanan seçmen bilgi kağıtları 28 Şubat ile 24 Mart tarihleri arasında adreslerine dağıtılacaktır. Seçmen bilgi kağıtları yalnızca bilgi amaçlı olup, seçmen bilgi kağıdı olmadan da oy kullanılabilecektir.Kilis il toplamında 379 sandık kurulacaktır. Kesinleşen listelere göre ise bu sandıklarda toplam 87 bin 320 seçmenin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimiz için yapılan başvurular değerlendirilmiş ve bu seçmenlerimiz için Kilis Merkezde 2 adet, Polateli ilçemizde 1 adet, Elbeyli İlçemizde 1 olmak üzere ilimizde toplam 4 adet seyyar sandık oluşturulmuştur” diye konuştu.