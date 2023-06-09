Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 organizatör, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde 06 - 09 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetleri neticesinde Beşiriye ve Turanlı köyleri mülki sınırları içerisinde, 5 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen J.A, M.A, R.A.Ö.Ş. ve Ş.H. isimli yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs ile beraberindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Bahse konu olaylarda kullanılan araç ve cep telefonlarına el konularak adli tahkikata başlanıldı.