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Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 organizatör, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 organizatör, 5 düzensiz göçmen yakalandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığınca Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde 06 - 09 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetleri neticesinde Beşiriye ve Turanlı köyleri mülki sınırları içerisinde, 5 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen J.A, M.A, R.A.Ö.Ş. ve Ş.H. isimli yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs ile beraberindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.


Bahse konu olaylarda kullanılan araç ve cep telefonlarına el konularak adli tahkikata başlanıldı.

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