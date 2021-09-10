İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te 5 okulun ısınması doğalgaz ile yapılacak

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 5 Okulun daha ısınmasının doğalgaza dönüşmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.


Milletvekili Dülger, Okulların daha iyi ve sağlıklı ısınması için Doğal gaza dönüşmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, “ Özel İdare İmam Hatip ortaokulu, Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi pansiyonu, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip ortaokulu pansiyonu, Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi pansiyonun doğalgaza dönüşmesi için yaklaşık maliyetleri çıkarılmış yapımları için gerekli ödenek ilimize aktarılmıştır.


Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e ilimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

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