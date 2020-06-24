Kilis'te 5 saatlik kedi kurtarma operasyonu

Kilis'te otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

7 Aralık Mahallesi Hasanek Sokak üzerinde İbrahim Yeşildal'a ait park halindeki 79 AAC 643 plakalı otomobilin motor kısmına yavru bir kedi girdi. İbrahim Yeşildal, araçtan kedi sesi gelmesi üzerine kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmak istedi. Kedinin bir türlü çıkmaması üzerine tamirci çağırarak kediyi çıkarmaya çalıştılar. 4 saat uğraşmalarına rağmen kedinin çıkmaması üzerine Kilis İtfaiye Müdürlüğüne durumun bildirilmesiyle ekipler olay yerine geldi. 1 saatlik çalışma sonucu aracın motor kısmının sökülmesi sonucu yavru kedi çıkarıldı. Toplamda 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan kedi, itfaiye görevlilerinin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu.