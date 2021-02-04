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Kilis'te 53 tarihi mekan restore edildi

Kilis’te 15 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 53 adet tarihi tescilli yapı aslına uygun bir şekilde tarihi dokuyu bozmadan restore edildi.

Kilis'te 15 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 53 adet tarihi tescilli yapı aslına uygun bir şekilde tarihi dokuyu bozmadan restore edildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında eskimeye yüz tutan, oturulamayacak durumda, SİT alanlarındaki tarihi dokuyu bozan tarihi tescilli taşınmazlara tarihi mirası gelecek nesillere taşımak için, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2005 yılında itibaren Kilis'te, 78 tarihi tescilli yapıya proje yardımı, 53 tarihi tescilli yapıya ise proje uygulama yardımı sağlanarak, 53 adet tarihi tescilli yapı aslına uygun bir şekilde tarihi dokuyu bozmadan restore edilerek taşınmazlar maliklerine teslim edildi.


Kilis'te, 2021 yılında ise 14 proje yardımı, 13 proje uygulama yardımı olmak üzere toplam 27 adet başvuru alınarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne iletildiği bildirildi.

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