Kilis'te 57 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 57 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde 16, Geçerli köyünde 21, Karacurun köyünde 7, Uğurlar ve Yavuzlu köylerinde ise 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Öncüpınar ve Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden sınır dışı edildi.