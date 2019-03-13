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Kilis'te 6 aylık geçici iş için kuyruk oluştu

Kilis’te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için kuyruk oluşturdu.

Kilis'te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için kuyruk oluşturdu.


Kilis Belediyesinde 6 ay çalışacak 300 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar soğuk havaya rağmen sıraya girdi. Vatandaşların bizzat müracaat edebilecekleri, isteyenlerin de internet üzerinden 15 Mart tarihine kadar kayıt yaptırabilecekleri öğrenildi. 10 Nisan 2019 tarihinde noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması bekleniyor.

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