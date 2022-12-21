Kilis'te 6 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler yakalandı

Kilis’te, 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgi polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karışan 10 şüpheli yakalandı.
Kilis'te, 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgi polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karışan 10 şüpheli yakalandı. Aralarında otomobiller, motosikletlerinde bulunduğu çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Kilis'te çeşitli tarihlerde çalınan 2 otomobil, 2 motosiklet ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı. Çalınan 2 adet otomobil, 2 adet motosiklet, 1 adet televizyon, 1 adet kriko, çeşitli kuaför malzemeleri ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.