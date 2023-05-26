Kilis'te 60 yıl sonra yeni sebze halinin temeli atıldı

Kilis'te mevcut hal binasının yapımının ardından geçen 60 yıl sonra yeni bir sebze hal binası yapımı için temel atıldı.

Kilis Belediyesi tarafından inşa edilecek yeni sebze hali kompleksinin temeli atıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın katıldığı törende konuşmalar yapıldı, dualar edilerek temel atıldı. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapılacak sebze halinin önemine dikkat çekerek, "Bugün temelini atacağımız bu sebze hâli kompleksi, 23 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve biri 2 bin 600 metrekare diğeri 2 bin 400 metrekare olmak üzere 2 hâl binası, 250 metrekare pazar alanı, 4 balıkçı dükkânı, 300 metrekare idari bina, 1 mescit, 1 kantar, 8 dükkandan oluşan 450 metrekare sosyal tesis ve hal kompleksinin ihtiyacını karşılayacak olan 1 su deposundan oluşacaktır. Mevcut hâl binasının yapımından 60 yıl sonra memleketimize kazandıracağımız bu tesisle birlikte, üreticilerimiz ve perakende satıcılarımız şehrin trafiğine girmeden ürünlerini hâle rahatlıkla getirebilecek, buradaki geniş nakliye alanları sayesinde kısa bir süre içerisinde ürünlerini satabileceklerdir" dedi.

Temel atma programında konuşma yapan Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, "Kaliteli ürün alan çiftçilerin yeni bir sebze halinde ürünlerini sergilemesi ve satışa sunması gerekiyor. 60 yıl önce yapılan sebze haline Kilisli çiftçilere yetmeyecek hale geldi. İşte bu temelini atacağımız yeni sebze hali ile beraber çiftçilerin ve esnafın yüzü gülecek" diye konuştu.

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, kentte sebze haline ihtiyaç olduğunu, el birliğiyle merhum belediye başkanı Abdi Bulut'un hayali olan projelerini gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.