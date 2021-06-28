Kilis'te 64 bin aşı yapıldı

Kilis'te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 64 bin korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu 32 aşı istasyonunda aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis'te şu ana kadar 64 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin ile bin 400 arasında değişen oranla aşı uygulanıyor. Kilisliler aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırıyor.

Kilis'te şu ana kadar birinci doz aşı 46 bin, ikinci doz aşı ise 18 bin kişiye olmak üzere toplam 64 bin aşı yapıldı.