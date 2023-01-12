Kilis'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde 12 Ocak 2023 tarihinde Kilis- Gaziantep karayolunda icra edilen yol kontrolünde E.Ç., M.Ç., F.P., M.M. ve E.B. isimli şüpheli şahısların valizlerinde yapılan aramada, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet şarj aleti, 5 adet airpod, aracın bagajında gerçekleştirilen aramada ise 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.