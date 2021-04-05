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Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi

Kilis’te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Hatay karayolu Polateli kavşağında M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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