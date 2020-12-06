Kilis'te 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına özel 7 kitap

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 7 Aralık Kurtuluş Günü Anısına özel 7 adet kitap hazırlandığını söyledi.

Rektör Karacoşkun, kurulduğu günden bugüne kadar eğitim ve öğretimin yanı sıra üretimden kültüre, şehrin ekonomisinden tarımına birçok alanda şehre yenilik getiren Kilis 7 Aralık Üniversitesi, çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “2017 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde, Kilis'in tarihini, kültürel zenginliğini ve hafızasını ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), faaliyetlerine başladığı günden bu yana ortaya koyduğu bilimsel ve akademik çalışmalarla bu gaye doğrultusunda önemli bir misyon üstlenmiştir. 7 Aralık Kilis'in Kurtuluş Günü'ne özel olarak KİTAM tarafından hazırlanan, Kilis'in sosyal, kültürel, edebî ve dinî hayatını betimleyen “Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kilis'te Modern Eğitim, Bir Şehrin Hafızası Nihat Ferah Anma Kitabı, Kilisli Muhammed İbn Ebî Bekr ve Besmele Risalesi, Kilis Menkıbeleri, Düşler Durağı, Hurûfât Defterlerinde Kilis Sancağı, Divan-ı Nihat'tan Seçme Şiirler” adlı eserler, bu misyonun bir gereği olarak hem hemşehrilerimizin hem de aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur. İsmini, kurulduğu şehrin kurtuluş gününden alan Üniversitemiz bünyesinde hazırlanan bu eserlerle şehrimizin huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.