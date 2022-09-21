Kilis'te 7 bin 500 öğrenciye kırtasiye seti dağıtılıyor

Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Malteser International Türkiye Ülke Direktörü Dr. Shaheenul Haque arasında eğitim ve sosyal faaliyetler konusunda protokol imzalandı. Protokol imzalanmasından sonra Başkan Servet Ramazan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve Malteser International Türkiye Ülke Direktörü Dr. Shaheenul Haque ve Türkiye Program Müdürü Hayriye Yalım Ege ile birlikte okulları ziyaret ederek kırtasiye setti dağıttılar. Başkan Ramazan, Malteser International ile yaptığımız iş birliği çevreselinde 7 bin 500 öğrenciye kırtasiye setleri tüm okulda dağıtılmaya başlandığını ifade ederek, “Fakir ailelerin bir kısma çocuklarına kırtasiye malzemesi alamamış durumdaydı, bu nedenle 7 bin 500 yavrumuza okullarında kırtasiye seti dağıtımında başlandı” dedi.