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Kilis'te 852 daireye yapı ruhsatı verildi

Kilis’te, 852 daireye yapı ruhsatı verilirken, dairelerin toplam değeri 305 milyon 199 bin TL olduğu bildirildi.

Kilis'te, 852 daireye yapı ruhsatı verilirken, dairelerin toplam değeri 305 milyon 199 bin TL olduğu bildirildi.


2020 yılının ilk ayında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 69 oldu. Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 70. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 142 bin 706 metrekare iken toplam değeri 305 milyon 199 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis, tüm iller içinde 58. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 852 oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 64. oldu. 2020 yılının ilk altı ayında Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 26, daire ise 430 oldu. Toplam değer 163 milyon TL olduğu bildirildi.

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