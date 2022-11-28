Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis'te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 organizatör da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkınlar Sokak'ta bir ikamette yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.