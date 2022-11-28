İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis’te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis'te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 organizatör da gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkınlar Sokak'ta bir ikamette yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.