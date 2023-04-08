İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunduğu evde yangın çıktı

Kilis’te 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evde yangın çıktı.

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evde yangın çıktı.


Kilis'te okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili Kilis İl Emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.

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